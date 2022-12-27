蔡英文總統今早(27日)召開國安高層會議，確定拍板義務役延長為一年，相關方案也出爐，蔡英文下午也親自出面說明相關方案。對於兵役延長，民眾黨主席柯文哲表示， 「如果真如蔡總統所言，這個計劃經過長達兩年的討論、研議，近年來國軍訓練人力與資源怎麼會連年削減？」

蔡英文今天宣布役期由4個月延長為一年，月薪納入保險、伙食津貼等，一口氣調漲到2萬6307元；她在記者會上強調，今天所提出的方案是2020年就開始的專案，沒有來自美方的壓力，主要的作業是國安會跟國防部共同作業，全面性的檢討國家戰力，及可能面臨的作戰型態。

對於兵役延長，柯文哲表示，他一向主張執政必須務實，訓練模式應以實戰化為核心，「抗中保台」才不會淪為口號。

柯文哲說，「如果真如蔡總統所言，這個計劃經過長達兩年的討論、研議，近年來國軍訓練人力與資源怎麼會連年削減？」現在宣布只剩一年的準備期，對於訓練人力、物力、場地的增加，國防部有沒有執行的甘特圖？不可把立法院當橡皮圖章查照卻又迴避監督，讓大筆國防預算被掩蓋在國防布下。

柯文哲在說，備戰不是為了求戰，而是為了避戰。提升國防軍費不是為了窮兵黷武，在國際揚名，而是要保障人民生命，使人民樂業安居，提升國防的同時，也要努力維繫和平。國防改革與溝通對話都是必要的，「雖然困難但無法迴避」。