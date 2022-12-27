2022年即將進入尾聲，台北市福星國小以「2023夢想起飛」為主題，用近700張彩色板凳於校園中庭排列熱氣球圖案，聚集全校親師生舉辦「千人跨年倒數活動」不只告別2022年，也讓2023年夢想隨著熱氣球起飛。

福星國小今年以「營造藝術校園特色」、「發展每位學生藝術或運動專長」、「不放棄任何一位學生」等優異成果榮獲台北市教育111標竿學校殊榮。

福星國小致力營造美感藝術校園，每年辦理跨年或節慶活動正是融入美感藝術特色的重頭戲，家長會志工團及學校團隊也會傾全力營造節慶氣氛，讓孩子們沉浸在美感藝術的校園氛圍中成長。

今年的倒數跨年節慶活動已邁入第10年，福星國小表示，全校師生每年會在此刻拍攝「全校大團照」見證校園的蛻變，別具紀念意義。今年活動以舞蹈社小朋友的熱舞表演開場，孩子們都坐在野餐墊上，圍繞在地面巨型熱氣球圖案旁，在師長帶領下熱情吶喊，隨著泡泡及拉炮齊發，在倒數聲中一起度過難忘的跨年活動。