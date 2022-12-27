由於港口塞港情況已經解除，供應鏈瓶頸壓力也減壓，美國零售業者紛紛取消疫情期間為避免貨源斷供的包船運輸業務。

眼見海運運費崩跌、貨櫃船倉位充足，包括好市多（Costco Wholesale）、家得寶（Home Depot）與Party City等廠商都退出包船業務。

家得寶的一位代表表示，隨著全球航運倉位空間大量釋出，家得寶今年稍早已經停止使用包租船舶。

好市多財務長葛蘭帝 (Richard Galanti) 指出，公司最近一季認列9,300萬美元的費用，主要與減少船舶租賃有關。

他還表示，「公司目前在美國部份有必要的地區還是有用包船運貨，但是整體包船業務已經縮小，並且認列相關費用。」

疫情期間由於消費者支出激增，加上港口和鐵路等供應鏈重要節點打結，導致貨物運送延誤，產品供應短缺，美國進口商爭先恐後轉用包船，以確保貨品供應。

2021年航運需求暴增，以至於連美國最大的進口商也難以取得貨櫃倉位，就算有搶到倉位的業者也必須付出極高的代價，一只貨櫃從亞洲運往美西港口的運費足足漲了10倍，衝到2萬美元的天價。相比之下，部份業者發現包船運貨也是一個可行的替代方案。

Party City國際運輸總監辛斯基（Bruce Dzinski）表示，該公司在2021年採用包船，效果還不錯，今年上半年包船運貨比重也還有20到25％，但到了年中由於預定倉位容易、運費也大跌，公司就轉回到一般的貨櫃運輸。

根據Freightos波羅的海貨運指數，12月的第一周，一只貨櫃從亞洲運往美西港口的平均運費為1,403美元，約是去年同期14,924美元的十分之一。

2022年初包船還呈現一船難求，但之後包船費率也跟隨貨櫃船運費跳水。

根據運輸數據供應商Alphaliner的資料，今年11月一艘可載4,000只貨櫃的包船費率為一天2.5萬美元，與去年相比大跌71％。