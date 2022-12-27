陸國家移民管理局宣布將於2023年1月8日起優化移民管理政策措施，當中將包括恢復辦理大陸居民旅遊、商務赴港簽注。

據公告，當局將有序恢復受理審批出國旅遊、訪友申請普通護照，並恢復辦理居民旅遊、商務赴港簽注。同時，會恢復受理審批外國人申請普通簽證、停留證件及居留證件的延期、換發、補發申請。有緊急需要的申請人可循加急程序辦理。當局亦會恢復過境免簽政策，依法簽發臨時入境許可；恢復出入境通行證、邊境地區出入境通行證。

口岸通關方面，將逐步恢復陸路口岸客運通關，有序恢復陸路口岸、邊民通道旅客、邊民出入境，邊民通道按照有關規定恢復開通，依法實施出入境邊防檢查。亦會恢復港澳口岸邊檢快捷通道，持內地居民往來港澳通行證、港澳居民來往內地通行證等符合條件的出入境人員可經邊檢快捷通道通關。

另外，會逐步恢復水運口岸客運通關、試點恢復國際郵輪旅客出入境，依法簽發登輪、搭靠證件，對符合入境條件的外國籍船員依法簽發臨時入境許可，並取消不登陸、不登輪、不搭靠管理措施。