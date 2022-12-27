車輛遭不明人士破壞。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

黃嫌作案將伸縮鐵棍隨意丟棄。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄小港區飛機路上2戶人家門前的車輛及大門遭不明人士破壞趕緊報案，調出監視器發現是一名男子背著裝有油漆的冰桶，還帶著伸縮鐵棍前來犯案，被逮後他稱日前曾與1名女子發生行車糾紛，他心生不滿，又不確定女子住哪戶，因此才破壞2戶人家的門車，被依法送辦。

高雄小港區一名洪姓男子今天早上8點多，發現於停放在家門前自小客車前擋風玻璃遭人破壞，就連鄰居家大門、自小客車也都遭人毀損。

經調閱監視器發現，一名陌生男子身背小冰桶從計程車下車後到現場，隨後就看到他拔腿狂奔，身上冰桶已經不見，甚至還邊跑邊將伸縮鐵棍往圍牆外丟。

警方鎖定犯嫌所使用交通工具後，並於當天下午5點多時通知27歲的黃姓嫌犯到案，黃嫌供稱日前曾在附近與1名女子發生行車糾紛，雖然雙方並沒有碰撞也沒有發生口角，但疑似遭這名女子瞪，他心生不滿，看到女子疑似住這附近，但不確定哪一戶，因此才背著裝有油漆的冰桶及持鐵棍破壞這2戶的門車。

事後他也為衝動感到後悔，但警方依法偵辦後，以毀棄損壞罪嫌函請高雄地檢署偵辦。