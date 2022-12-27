2020年9月百萬Youtuber「放火」李姓男子，夜訪F奶「青青」吳姓女子與陳姓前男友住處，遭陳男與同夥蔣姓男子逼全裸下跪道歉，還當場逼迫簽立30萬元本票，李男後來以25萬元贖回裸照並報案，但陳男涉嫌將李男裸照PO網散佈；台北地院依恐嚇取財罪與散布猥褻物罪，判陳男1年1月徒刑，蔣男被依恐嚇取財罪判刑8月，可上訴。

這起案件發生在前年9月16日，李男與吳女參加烤肉趴後，便一起回到吳女與男友的住處，不過，吳女事先告知男友陳男「要帶姐妹們回家裡」，於是陳男便外出，直到隔天凌晨陳男回到家後，僅看見李男與吳女2人獨處，一氣之下夥同蔣男要李男脫光光道歉，並用蔣男手機錄影。

吳女則解釋只是要讓李男借地方休息，但無法取信陳男，陳男氣壞要吳女立刻打包離開；而李男事後動用關係，以25萬元贖回本票與裸照，並且報案，陳男得知李男報警後，涉嫌將拍攝李男的裸照PO網散佈。

台北地院審理，陳男表示是李男找中間人要給25萬結束這件事，且25萬元都被蔣男拿走，自己沒拿半毛錢，當初是發現女友隱瞞帶男人回家，氣得只想打李男，不是為了要錢，而且，是蔣男提出要拍李男全裸影片的主意，自己則是側拍傳給蔣男便刪除，否認有PO網散佈。

由於李男與陳男2人未達成和解，法官依依恐嚇取財罪判陳男10月徒刑，散布猥褻物罪判刑3月、易科罰金9萬元，依恐嚇取財罪判蔣男8月徒刑，犯罪所得25萬元沒收，可上訴。

這此案件，遭人懷疑設局仙人跳的吳女，經檢方認定在場幫李男求情，且被陳男怒罵要求打包走人，且李男也未向吳女提告，吳女僅是此案的證人。