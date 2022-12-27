在俄烏戰爭持續僵持之際，被稱為「歐洲火藥庫」的巴爾幹半島也可能爆發戰爭。仍然是塞爾維亞與科索沃的老問題。塞爾維亞總統武契奇(Aleksandar Vucic)已下令「與科索沃相鄰的軍隊備戰，採取一切措施，保護科索沃境內的塞族人民。」

半島電視台(Aljazeera)報導，高級官員表示，塞爾維亞不滿科索沃對塞族人民採取的壓迫態度，決定不惜動武，下令對與科索沃接壤的地區發布「全面戰備令」。塞爾維亞國防部長伏林(Aleksandar Vulin)說：「總統命令塞爾維亞軍隊進入最高級別的戰備狀態，準備使用武力的那種級別。」他補充說，特種武裝部隊從現有的 1500 人增加到 5000 人。

自去年 11 月以來，科索沃北部局勢持續上升，科索沃警察和司法部門的數百名塞族人員集體辭職，以抗議科索沃政府禁止塞族人使用貝爾格萊德頒發的車牌。

塞爾維亞至今也不承認科索沃在 2008 年的獨立地位，理由之一是科索沃境內有許多的塞族人口，他們世居科索沃，但是語言與文化習慣都更接近塞爾維亞，但他們也不想移居塞爾維亞，而是在科索沃境內成立「塞族共和國」，該地區與塞爾維亞一直保持一種暗通款曲的態度。

北約與西方一直想要調停此處的複雜局勢，但是相當困難。北約維和人員表示，他們正在調查科索沃北部地區發生的一起槍擊事件，並敦促各方保持冷靜。

駐科部隊的維和人員說，槍擊事件發生在他們的一個巡邏隊附近，似乎沒有人受傷。

自從俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以來，北約主要關注在烏嶱，這使得塞爾維亞的動作不斷。美國和大多數歐盟國家已經承認科索沃的獨立，而塞爾維亞則依靠俄羅斯和中國大陸的支持，維持對其前省份(也就是科索沃)的主權要求。

就塞爾維亞而言，他們在科索沃北部，塞族聚居的地區的駐留部隊多達 1,000 名士兵，理由是「保護科索沃塞族人民，免受阿爾巴尼亞族人的騷擾」，但是，科索沃的主要人口就是阿爾巴尼亞族人。