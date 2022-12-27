台北市松山區今（27）日晚間傳出停電事故，台電晚間回應，19時26分因饋線事故，造成三民路、民生東路五段、民生東路四段、民權東路四段、富錦街、新中街、新東街、撫遠街等一帶共3551戶停電，派員搶修於4分鐘內已全數復電。

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