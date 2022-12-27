北市松山3551戶晚間停電 台電火速搶修曝原因 20:212022/12/27 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市松山區今晚傳出停電，影響3551戶。（示意圖／黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市松山區今（27）日晚間傳出停電事故，台電晚間回應，19時26分因饋線事故，造成三民路、民生東路五段、民生東路四段、民權東路四段、富錦街、新中街、新東街、撫遠街等一帶共3551戶停電，派員搶修於4分鐘內已全數復電。 東北季風助陣 再生能源發威 台電2023年僱員招考簡章公告 起薪32K 最冷耶誕夜 暴雪狂掃 全美百萬家庭大摸黑 #停電 #松山 #晚間 #台電 #搶修 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市最複雜公辦都更 全坤建嘉興街案 動土 04:102022/12/24 財經要聞 權證市場焦點－中興電 投信連五買 04:102022/12/27 證券．權證 補強再攻長春市場 王鴻薇：信義、南松山里長也幫我拉票 13:312022/12/27 政治 工商社論》政府保證不缺電 人民卻不敢相信 04:102022/12/27 財經要聞 挺過祝融 新桃穩定供電助能源轉型 04:102022/12/22 產業特刊 冬季風光聯手發電 風力全日穩定輸出 16:562022/12/23 財經 侯友宜籲中央「處理新北核廢料」 吳怡農：凸顯王鴻薇政見不可行 21:132022/12/24 政治 台電電幻1號所3歲了 推「光儲電幻展」打造夜拍打卡點 21:332022/12/22 財經 台電帳單老印刷所屋齡50歲 都更整合市值竟達30億 15:492022/12/23 財經 烏克蘭前線局勢艱苦 澤倫斯基盼民眾團結一心 09:082022/12/27 國際 北市嘉興街都更今動土 台電舊印刷所2026變身綠建築 16:552022/12/23 財經 馭電前進 實現無碳島願景 台灣自製第一台電動商用車 中華菱利e-VERYCA登陸金門 15:092022/12/27 汽車情報-汽車新聞 台北市府廣場25日搭設跨年舞臺 警方公布交通管制 17:112022/12/23 社會 品觀點｜台電持續強化高雄配電系統有成 5年內停電事故件數降逾5成 09:442022/12/26 寶島 大林電廠增2燃氣機組 環評初審過關 04:102022/12/24 社會新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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