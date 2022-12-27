網路上一張柴犬雙腳交叉，一臉得意的哏圖十分流行，本尊是來自日本的柴犬Kabosu。Kabosu才在11月度過17歲生日，最近卻驚傳病危，全球粉絲紛紛留言打氣。

名為Doge，又稱神煩狗的柴犬哏圖流傳多年，圖中的本尊是一隻名為Kabosu的母柴犬，主人是幼稚園教師佐藤敦子，常透過社群媒體分享Kabosu的日常。

佐藤於2010年發布文章「今天晚餐吃什麼？」分享了Kabosu的多張生活照，其中一張Kabosu表情非常人性化的照片隨後爆紅。

佐藤上個月才發布為Kabosu舉辦盛大17歲慶生派對的影片，當時的模樣十分健康。她26日卻發文表示，Kabosu正處於非常危險狀態，但相信牠會平安無事，會從全世界獲得力量。

Meet Kabosu, the OG Doge ❤️ pic.twitter.com/a3v3GzNztl — Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) May 8, 2021

她之後更新狀態說，今天去醫院驗血，醫師傍晚來電告知狀況非常危險，她沒預料到情況竟然這麼壞，腦中一片空白，但是Kabosu至今已多次展示了奇蹟，相信這不會是最後一次，她相信Kabosu一定會好起來。

全球各地的網友也紛紛在社群網路留言打氣，祈禱在Kabosu身上發生奇蹟，早日康復。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1111227