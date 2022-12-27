工業電腦廠凌華（6166）受惠P5G（Private 5G）、AMR布局發酵，系統類產品及解決方案皆有顯著成長，目前訂單能見度已達4～6個月，在歐美客戶需求強勁帶動下，市場預估公司2023年營收將維持雙位數增幅。

凌華27日召開法說，財務長鄒大智表示，智慧工廠無線化是未來產業趨勢，尤其在各裝置之間傳輸需要強勁訊號，凌華透過DDS技術，能夠結合大部分工廠現有搬運機器，建立「群機概念」，具備競爭優勢，目前P5G及AMR已實際應用在友達智慧工廠，旗下法博也有兩款機器人產品推出，陸續有專案進行合作。

展望2023年，受惠AI、5G、ESG三大趨勢應用成形，凌華NCP、IST、COM、ECP四大事業群可望全數成長。其中，IoT策略解決方案與技術（IST）及網路通訊暨公共建設（NCP）雖然2022年動能較弱，但需求明顯增溫，年增表現較佳，模組化電腦（COM）跟邊緣運算平台事業（ECP）因基期相對高，預料呈現穩健增長，對全年業績成長「有信心、樂觀看待」。

針對市場擔憂庫存去化問題，凌華指出，目前庫存水位相對算高，但已經見到持續好轉的訊號，加上缺料情況舒緩、出貨順暢，預期2023下半年周轉率將進一步提升。

凌華看好，歐洲及美洲將是明年主要成長「雙箭頭」，包括COM、ECP既有客戶需求都還是相當強勁，仍在持續拉貨當中。法人預估，凌華2023年營收有機會維持雙位數成長。

鄒大智指出，中國大陸解除封控政策，產線仍會持續運作，預期影響程度不大，另會持續關注解封後政府資源投入方向將從防疫回歸至基建需求，以及供應鏈重組趨勢下，有機會帶動更多工業自動化訂單。