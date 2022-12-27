大陸新生代女星孫千從小就是戲劇科班，從中央戲劇學院畢業後就踏入演藝圈，在電影、電視或網路劇都有亮眼表現，其中最令人印象深刻的作品，是在陸版《流星花園》完美詮釋道明寺未婚妻小姿；孫千今日出席《國劇盛典》，一襲透視薄紗裙展現火辣曲線，讓網友相當驚喜，原來她身材這麼好。

一年一度《國劇盛典》今（27）晚登場，許多知名演員出席，像是秦嵐、曾黎、于文文和關曉彤等，在紅毯上比美；25歲新生代女星孫千卻在眾女星中，大膽穿上一襲透視薄紗裙，成功博取觀眾目光和成為鎂光燈焦點，走動時薄紗下S曲線和一雙大長腿全被看光。

孫千大膽穿透視薄紗裙走國劇盛典紅毯。（圖／摘自微博）

儘管有戀愛中美到不行熟女秦嵐、昔日中戲校花曾黎，孫千此次戰袍被網友大讚是紅毯第一美，「孫千身材原來這麼好，可以多嘗試這種風格啊」、「很會演戲又越來越有女人韻味，以後不得了」、「以為全智賢走紅毯呢」、「性感又優雅，好辣啊孫千」。

孫千以北京舞蹈學院附中、中央戲劇學院表演系傲人學歷，從踏入演藝圈至今作品不斷，在表演型態綜藝節目中讓人眼睛為之一亮的表現也成功圈粉；而孫千來自黑龍江哈爾濱，也被網友冠上「東北全智賢」，肯定她的演技和外貌。