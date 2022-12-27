睽違745天，總統蔡英文今（27）日召開記者會，宣布自2024年起，民國94年出生的役男義務役期會延長至一年。前立委沈富雄稍早在節目《少康戰情室》指出，政府應該跟義務役兵的家長說清楚，是不是真的有可能要到第一線的戰壕裡，如果真的是這樣，那建議大家發動柔性革命，把政府拉下台。

沈富雄指出，小英這次推延長兵役的標語「備戰才能避戰」是非常傳統的口號，內容非常空泛，而且說備戰很重要，「那備戰要備到什麼程度才行？小備？中備還是大備？」他認為應該改成，「有效嚇阻才能避戰」，才是最適合台灣的做法。

沈富雄強調，政府現在有兩個責任，一是有義務跟家長溝通，首先要確定這些役男「真的要到第一線往戰壕裡投嗎」？如果是真的話，他建議民眾要起來做柔性革命了，不要這個政府，因為這場戰爭註定打不起。「就算我們第一時間打贏，對岸的兵源會源源不斷的過來，請問大家，台灣人民能夠曠日廢時打這場仗到什麼時候？」

而第二個責任，則是要先跟美國談，問他們如果大陸打過來，台灣要擔負的角色是什麼，因為打仗是在台灣島上打，難道之後要變得像硫磺島血勝、中途島血勝、沖繩浴血勝那樣嗎？