MIUSA推出個人首張專輯，日前釋出新歌〈A thousand guns〉MV。（容易文創提供）

MIUSA推出個人首張專輯，熱情賣力唱跳。（容易文創提供）

MIUSA擁亮眼外型，近日推出個人首張專輯。（容易文創提供）

新人MIUSA推出個人首張專輯《MIUSA同名專輯》，日前釋出新歌〈A thousand guns〉MV，近期正忙跑通告宣傳，恰巧遇上強烈寒流，笑說：「還好我的新歌〈A thousand guns〉跳得很激烈，跳到忘了寒流存在。」

她日前拍攝〈A thousand guns〉MV，當天從凌晨起床化妝，拍到隔天天亮，超過24小時，她熱情說：「是我的第一支MV，又是唱跳的作品，我好興奮又期待，所以一點都不會累。」團隊分別安排在室內、戶外拍攝跳舞場景，她和8位舞者頂著體感溫度趨近於零的低溫，在大樓屋頂上賣力地唱跳，大秀舞技。

MV傳達女孩們面對未知感情的勇氣，導演特別安排渣男角色，讓主角MIUSA可以盡情發揮演技，甚至呈現勒脖、射火箭砲的精彩畫面，只不過她拿的是KUSO的槍砲，射出來的都是繽紛紙花，當她要近距離射擊渣男時，竟然意外卡彈，她笑喊：「咦，怎麼射不出來。」隨後害羞地乾脆把槍丟在渣男腳上，互動逗趣。

首度看到新歌MV成品的她，心情激動險淚崩，並感動說：「〈A thousand guns〉是我個人第一支音樂錄影帶，一開始揣摩不對嘴的情緒很困難，也是我在一次拍攝非純舞蹈影片，唱跳的拍攝感覺很不同。」感謝團隊花很多心思完成角本概念、服裝、編舞等，希望大家都能喜歡、大力支持。