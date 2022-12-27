中國放開防疫措施後感染人數呈指數型激增，引起全球各國的關切，專家擔憂新一波疫情會醞釀出危險的新病毒變種。德媒認為，疫情數據不透明的做法可能會讓全世界的新冠疫情冒著從頭再來一遍的風險。

《德國之聲》引述在柏林出版的《世界報》評論稱，中國的防疫政策從清零向躺平急轉，說明當局根本缺乏面向未來的戰略。「這波疫情中，首當其沖的就是那些醫療資源薄弱、疫苗接種工作推進不力的地區的老年人。」有人因此認為德國政府刻意淡化病毒的危險性，根本就是把高齡退休人員視作眼中釘、視作國家財政的承重負擔。

評論指出，德國衞生部長施潘(Jens Spahn)曾估計新冠病毒的感染致死率最終大約在0.1%到0.7%之間，他在當時受到了很多嘲諷。事實上，德國的新冠感染死亡率是0.4%，屬於全球最低的行列。也許中國的新冠死亡人數最終會成為國家機密，因為那個數字無法成為他們所需要的那樣。可是，這種做法並不是真正的面向未來的國家利益。"

慕尼黑出版的《南德意志報》也發表評論稱，中國總有一天要放棄清零政策，這其實早已確定的事，因為新冠病毒不會因為清零政策而投降。正因為如此，大家就應該為放鬆防疫措施做足準備，最緊要的就是全面的疫苗接種。它首要保護老年人，但中國這些年來並沒能有效地在老年人群體中建立起疫苗防護，那至少也應該避免突然停止清零防疫，而應該逐步地轉向。

如此一來，醫院就能為增加的病患數量做更充分的準備，製藥企業也能提前升高產能，最重要的則是：那些本來對疫苗充滿懷疑、在清零政策中頗有安全感的人，則能有時間去補種疫苗。可是，這一切卻都沒有發生。

評論表示，國際社會本應該依靠合作，然而世界衞生組織現在只能乞求中國提供數據，但北京顯然對此充耳不聞。假如發生最糟糕的情況，中國的這一波疫情會孕育出新的危險變種，因為疫情越是密集，病毒變異的機率就越高。

評論認為，只要看一眼中國官方發布的疫情死亡數字，就不太會寄希望於國際社會能及時瞭解最新疫情動態。到時候，疫情也許真的會從頭再來一遍，而且可能又要從中國開始，如今只能希望這一切不會發生。