56歲「凍齡美魔女」胡文英是黑澀會美眉甜兒的媽媽，年輕時曾參加選美比賽，一度打算進入演藝圈，後因步入家庭放棄，跟女兒一同上節目時意外爆紅，保養得宜的外貌和身材掀起熱議，更曾被小26歲的小鮮肉追求；近日她上節目透露18歲為愛和父母借9百萬給男友，自嘆「真的好傻好天真」。

胡文英在節目《單身行不行》透露16歲認識前夫，當時前夫提出要送她回家，她沒答應，前夫就默默跟著公車送她回家，持續一個月後終於感動她，交往第一天就準備了鑽戒互訂終身，不過交往後胡文英才發現對方是不良少年，性格非常衝動，但她覺得自己可以用愛感化前夫，不僅第一次給了對方，還墮過兩次胎；後來前夫開公司，向身邊人貸款，和岳母貸款9百萬台幣，胡文英說那時候的9百萬等於現在的好幾千萬。

胡文英透露為了前夫和母親借了9百萬。（圖／東風衛視 YouTube）

當時前夫說服會幾個月把本金賺回來加倍奉還，胡文英為愛昏頭認為「這樣我媽也會瞧得起他，我爸也會覺得這個男生是有用的」，沒想到最後前夫還是虧光了，只把小額的債務付清，欠岳母的9百萬一直沒付，過了7年才還錢，還清後胡文英認為終於可以嫁了，沒想到嫁給前夫後卻被身邊人提醒有小三，甚至必須忍受小三小四住到家中，胡文英想要離婚，前夫卻以孩子要脅，而且當時孩子才小學，她也沒有工作，最後孩子都長大了，孩子心疼勸說才正式離婚。