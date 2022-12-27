阿Ben晚間開直播。(摘自IG)

宋逸民創立的藝起發光教會，日前爆出小甜甜遭原定參與的新戲《幸福宅一起》換角並被退出教會，宋逸民出面證實並指控小甜甜「私生活有極大狀況」，前教友徐小可今（27日）傍晚趁工作空檔向本報表示，「謝謝大家的關心，我們都很好，大家辛苦了」。

阿Ben晚間趁等徐小可工作的空檔，開直播跟粉絲分享心情，「該出來說就出來說，真相只有一個，會持續禱告，不方便多講什麼，謝謝大家的安慰加油，謝謝身邊的朋友」。

對於有粉絲心疼2人，阿Ben說不用覺得心疼，不管發生什麼事，上帝都知道，「不用再多說 我們一定會更好，我相信整件事情發生，也是祂所允許發生，我相信背後一定有個意義，一定是個禮物，這禮物要給誰，大家都有所感受，不用說太多」。

他說信仰就是這樣，會不斷更新、改變，以至於在這個世界、生活當中，活出基督樣式，「在這信仰裡每一個人都是罪人，每天都更新禱告、改變自己，這信仰不用到特定場所跟特定人，只要我閉上眼睛祂都在，我們走過這一遭知道該怎麼面對處理，這是一個親神的事情，不用搞得太複雜」。