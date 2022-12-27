總統蔡英文今（27）日上午召開國安高層會議，拍板113年1月1日起，94年次1月1日以後出生的役男，義務役延長為1年，同時大幅調漲薪資，二等兵月薪由6510元一次調至20320元。對此，媒體人逆風的烏鴉今日在臉書上表示「就用王安石的募役法好了」，引發討論。

現行兵役役期將從4個月延長至一年，對於義務役的財源將從哪邊來，蔡英文今日表示，「我們按照現在國防部的規劃，加上保險費用和其他費用及國家支出，這加起來已經非常逼近最低工資的水準了，這些錢我們也都做過規劃，應該會增加，但是是循序漸進的過程，不會一夕之間增加很多，用國家預算支應不是問題」。

義務役將延長為一年，薪資也將提高。總統府提供

媒體人逆風的烏鴉就在臉書上表示，「關於兵役延長，看起來是已經確定了。義務役薪水會大幅增加到兩萬出頭，必定會造成國庫很大的負擔」。因此逆風的烏鴉認為，「不如用王安石的『募役法』來解決」，秦朝起就有讓人民服徭役的制度，宋神宗時王安石的「熙寧變法」，制定了「以錢代役」的「募役法」(又稱為免役法)，「簡單來說，就是不願意服徭役的人民，可以繳錢給官府，讓官府可以請人來服徭役」。

逆風的烏鴉分析，如果要用這個制度，前提是繳交的「免役錢」必須夠多，比如說可以一個月三、四萬。「合理的價格，應該就是義務役每月的月薪」；現在新制要加到二萬，但如果採用這個制度，可以把薪水加到三萬至四萬之間，直接和志願役士兵齊平。然後，役期也可以延長到2年。逆風的烏鴉更說，「如此志願役其實也不用另外招了，就是從義務役的役男裡簽延長就好。簽成志願役，薪水可以再提高」。