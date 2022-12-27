全聯大發迎新年，兔年不僅在全聯超過1,100間門市可買到福袋外，首度攜手大潤發20間門市一起搶購；總計將售出三價格、14萬7000個福袋，並端出3台夢幻電動名車包括保時捷、特斯拉、賓士等與華航機票等逾320個大獎，包括福袋數、抽獎總價高達千萬元，均創新高紀錄。

而除了實體門市抽大獎之外，「全聯小時達」特別祭出限量2萬5000個獨家限量購物袋同慶，並搶先曝光全聯2023年第一檔印花活動，推出結合「比得兔」形象的全聯限定商品。

全聯表示，兔年福袋有三大亮點，自2014年推出新春福袋活動以來，延續去年首次推出雙頭獎，兔年全聯更砸下重金祭出「三頭獎」，包含市值381萬的保時捷Taycan、市值約230萬的特斯拉MODEL Y Long Range、市值215萬的賓士EQA 250，總價值近830萬，而全聯線上購推出的「小時達」兔年福箱，首獎則是祭出環遊世界100萬現金，並攜手外送平台foodpanda下單。

全聯、大潤發共同販售的限量福袋總共14萬7,000個，預計發行23萬組抽獎序號；福袋分別為300元、700元與首次推出4,200元福箱，其中，300元福利熊福袋內容物總價值約1,328元，內含一組抽獎序號，限量12萬2,000個；而700元萬國通路福箱13吋則有2萬2,000個，總價值約6,360元，還有7組抽獎序號；萬國通路24吋福箱總價值約14,580元，含14組抽獎序號，限量3,000個，全聯統計兔年福袋獎項超過320個為歷年最多，中獎率也是歷年最高約0.14％。