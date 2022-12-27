高雄國稅局27日表示，依《民法》有關應繼分之規定，其目的係在繼承權發生糾紛時，得憑以確定繼承人應得之權益，如繼承人間自行協議分割遺產，於分割遺產時，經協議其中部分繼承人取得較其應繼分為多之遺產者，民法並未予以限制。

高雄國稅局指出，繼承人取得遺產之多寡，毋須與其應繼分相比較，從而亦不發生繼承人間相互為贈與問題，故繼承人於繳清遺產稅後，持憑遺產稅繳清證明書辦理遺產繼承之分割登記時，不論繼承人間如何分割遺產，均不課徵贈與稅。

高雄國稅局舉例說明，李母於2022年辭世，遺有土地1筆公告現值新台幣5,000萬元及銀行存款1,000萬元，遺產合計6,000萬元，繼承人有甲、乙、丙等3人。繼承人經協議完納遺產稅後，甲、乙取得現金遺產，土地則由丙繼承取得，雖然3人協議分配的遺產價值不相當，但並不發生繼承人相互間之贈與情事，不課徵贈與稅。

高雄國稅局提醒，繼承人應先行繳清遺產稅後，始能取得遺產稅繳清證明書，並辦理遺產繼承登記，若繼承人有以其自身固有財產墊繳遺產稅者，則應就遺產扣除所墊繳之遺產稅後再行協議分割，倘有免除其他繼承人應繳納遺產稅之義務，需就墊繳之遺產稅扣除分割後實際繼承財產之差額核課贈與稅，請納稅義務人注意，以維護自身權益。