女星小甜甜（張可昀）被宋逸民主理的「藝起發光」教會指出私生活有極大狀況，退出教會後引爆連日的風波，多位前教友紛紛跳出來爆料藝起發光的爭議。沉默數天，小甜甜稍早再發文，不明白自己的私生活哪裡有問題，也不需要宋逸民的道歉，只想知道真相。

小甜甜今（27日）在社群平台發文，前面洋洋灑灑地寫著當媽後的感觸，再感謝劇組的演員、工作人員；接著她表示這幾天的教會風波都沒比小孩重要，不需要花時間在意，升格人母後對傷害也刀槍不入。

不過，小甜甜至今還是很困惑，隔空向宋逸民喊話：「我還是無法明白被前輩指著說私生活有極大問題？到底是什麼問題？我可以不要您的道歉真的不用，畢竟傷害這件事我很習慣，我會自己轉換成另類的稱讚！」

對於教會針對她的聲明稿，小甜甜表示自己只想知道真實樣貌，反問宋逸民：「到底您針對我的聲明稿內容，真相是什麼？我是本人真的想要知道。」最後，小甜甜強調任何宗教信仰「一旦有問題往往是人」，所以不要因為人而跌倒失望。