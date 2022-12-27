俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示，2022年該國天然氣產量下滑12％，出口量將衰退約四分之一。這顯示因烏克蘭戰爭啟動的制裁，已令俄羅斯能源市場承受國際壓力。

諾瓦克接受俄國營媒體塔斯社（TASS）訪問時表示，天然氣產量比去年減少是因為出口基礎設施關閉所致。俄羅斯天然氣出口大多透過管線輸送，主要輸往歐洲。

俄羅斯能源出口已面臨多方壓力，除了國際制裁之外，近期歐洲針對採購和交付俄國油氣的價格亦設限。歐洲長久以來一直是大部分俄天然氣的輸送目的地。

諾瓦克指出，今年液化天然氣（LNG）的產量與出口將成長逾8.7％。LNG普遍是透過海運出口。

他上周五曾表示，為了應對西方本月稍早實施的價格上限，俄羅斯可能會削減石油產量，估計石油日產量減少50萬到70萬桶，到了明年初，產量將減少5～7％。

諾瓦克表示，俄羅斯也正在與土耳其協商，提高對土耳其天然氣供應。

外界預料俄羅斯總統普丁為了因應西方油價上限，將會於本周頒布一項新法令。西方國家盼藉由價格上限策略消耗克里姆林宮的銀彈，歐盟與英國已禁止進口海運俄油。

石油與天然氣是俄國經濟命脈，該國官員低估價格上限和其他油氣業制裁的衝擊。

曾任能源部長的諾瓦克向塔斯社強調，儘管今年對該國燃料與能源業是相當艱難的一年，但最終不會如此慘淡。

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄國當局已經停止公布貿易統計數據，包括油氣產量等，為要保護經濟與國內企業免於更多制裁，這也讓外界難以評估俄方強調該國經濟未受制裁波及的說法。

今年1月俄國聯邦海關總署公布的最後一次數據，當時天然氣出口額總計95億美元，LNG出口額約12.6億美元。