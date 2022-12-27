面對數周以來大陸民眾買不到退燒藥與感冒藥等面對疫情應急藥物的窘境，大陸股票上市的老百姓連鎖藥房已公開宣布免費發放藥品，將以拆零分送的方式在大陸18個省近70個城市的門市免費向民眾發放300萬片的布洛芬。

據《澎湃新聞》報導，12月27日晚間，老百姓大藥房連鎖公司發佈關於對外捐贈公告稱，近期防疫政策調整，廣大人民群眾對於布洛芬等防疫藥品的需求激增。公司在全力保障全國多達萬家門店正常開業、24小時物流高效運轉、終端價格維持穩定的同時，積極履行社會責任、進一步助力防疫工作。公司擬於2022年12月28日起通過全國18個省近70個城市的72家指定門店向群眾免費拆零發放布洛芬，總計300萬片，預計可惠及50萬名群眾。

老百姓大藥房執業藥師強調，布洛芬為對症治療藥物，不宜長期或大量使用，用於止痛不得超過5天，用於解熱不得超過3天，如症狀不緩解請及時就醫。

報導說，為了避免藥物浪費，同時讓盡可能多的市民能夠領取得到，老百姓大藥房對免費發放的布洛芬進行限額，每人限領1份（6片/份），送完即止。為了保障消費者安全用藥，每份拆零贈送的包裝袋上都清晰標注了藥品相關信息，包括藥品名稱、規格、批號、數量、用法用量和有效期，並附上了說明書。

老百姓藥房公告還說，本次對外捐贈是為了緩解當前熱門防疫藥品緊缺的情況，切實幫助人民群眾應對新冠疫情，體現上市公司積極履行社會責任的表率作用。本次採購捐贈藥品的資金來源為自有資金，對公司當期及未來經營業績不構成重大影響，不會對投資者利益構成重大影響。

據官網顯示，老百姓大藥房是中國藥品零售連鎖企業，自2001年創立以來，現已成功開發了湖南、陝西、浙江、江蘇等20個省級市場，擁有門店1萬多家、