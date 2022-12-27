民進黨九合一大選大敗，蔡英文總統辭去黨主席一職，投入民進黨主席競選的副總統賴清德，27日晚間7點半前往苗栗縣出席「向黨員報告」政見說明會，提前為2024大選暖身。針對敗選原因，他歸咎於年輕人沒有出來投票，以及民進黨疏忽與年輕人對話，並指未來擔任黨主席，將建立公平公正機制，讓年輕人更有機會參政。

賴清德登記參與黨主席補選，近日舉行巡迴座談會，今天晚上來到苗栗縣針對敗選原因檢討，並了解基層對於民進黨未來發展的看法，整場活動將近2小時，會中各個黨員提出問題。立委沈發惠、湯蕙禎、行政院顧問徐定禎、民進黨苗栗各界代表、議員與黨工等人都到場參與。

現場不少人包括反坤輿自救會長陳清鑫都提出各項問題，包括薪資低迷、物價高漲、房價上漲，年輕人不敢結婚生子、司法改革不及格、選戰期間不夠團結。也有黨員提到，不能只為了選票走基層，而且苗栗黑金是一直以來的事情，中央沒有方式杜絕或因應措施。

另外，也有人提到雖然現在是中央執政，但中央資源對地方分配不均，執政沒有優勢。更有民眾從台中到苗栗，他建議民進黨內應該要有初選，不能只有黨內提名，甚至痛罵蘇貞昌怎麼還有臉當行政院長，應該退出職位才能安撫民心。

徐定禎說，這次選戰讓大家失望，但他很感謝鄉親支持，以及黨內同志幫忙，還有賴清德個人來了6趟聲援，鄉親對他期望高，至今還有很多鄉親走不出來，但他認為縣長可以輸，總統不能輸，賴清德要當選、立委要過半，大家繼續努力，可以失敗不能失志。

賴清德表示，民進黨要虛心檢討聽取基層意見，大家都希望民進黨能重振旗鼓，這場苗栗縣長選戰跟其他縣市不同，雖然最終結果徐定禎不能如期當選，但其能力操守都是最好的縣長。

賴清德說，很多民眾受到疫情影響，弱勢族群跟年輕人也都過得很辛苦，在蔡英文總統領導下，台灣整體經濟是有成長的，但黨內做得不夠的地方，是沒有掌握基層的辛苦，因此未來賑災預算還要再加強。

他表示，蔡總統這周還會主持國家安全會議，因為2023年景氣可能會更不好，美國對抗通膨開始升息，連帶影響世界各國，為了要將衝擊降到最低，政府都有持續努力，民意都有聽到，未來也會持續提出好的政策。

另外，苗栗選戰結果讓他不捨，鄉親提到苗栗長年有黑金、買票的問題，未來立法院一定會立專法克制黑金、買票的詬病。

賴清德說，如果他擔任黨主席，一定會團結民進黨內部，並且重振旗鼓、穩定政局，黨要做執政後盾，全力支持蔡總統讓國家政策持續推動跟發展，他也會擦亮民進黨綠色執政、品質保證的招牌，重視多元進步多元價值，擴大跟社會連結，加強跟年輕人對話。

賴清德提到，這次選戰敗選原因之一，是年輕人沒有出來投票、返鄉投票，疏忽了未來的主人翁，是黨內的疏失，房價、底薪、就業等問題都是年輕人關注的問題，他擔任黨主席後，會持續加強跟年輕人對話跟提出對策，讓民進黨重新得到支持。

賴清德表示，如果他擔任黨主席，也會栽培人才，只有栽培人才，才能夠一代傳承一代，因此，他會建立一套公開公平機制，讓有志社會服務的年輕人，有機會出來參選。