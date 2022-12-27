總統蔡英文今(27日)在總統府召開記者會公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，她說，役期延長至一年是無比困難的決定，但捍衛國家安全是她無可迴避的責任；除了強化訓練內容外，將提高役男薪資，義務役二兵月薪達2萬6307元，並推動銜接勞退制度及彈性修業制度。臉書粉專「不專業鄉民」自稱是2224末代義務役倒數第2梯，直呼當年一個月薪水才6000元，現在一夕變2萬6307元，全年少領共計24萬元該去哪裡領？

蔡英文宣布，義務役役期將從現行的4個月恢復至1年，2024年1月1日實施；2005年1月1日出生男性適用。蔡英文表示，她知道很多國人過去對當兵的印象就是老舊訓練，因此她特別要求國安會跟國防部調整強化訓練內容。首先，強化訓練內容，增加新式武器操作訓練，入伍訓練實彈射擊倍增，全役期不低於800發。2023年逐步增加4個月軍事訓練役的訓練強度，2024年4個月軍事訓練役一樣進行8週入伍訓練。

再者，提高役男薪資，義務役二兵薪資大幅提高到2萬6307元，降低役男負擔。第三，執政黨將推動修法，讓義務役男年資與勞退制度銜接，並由國防部負擔提撥；第四，研訂彈性修業制度，與大專院校溝通，研究更有彈性的教育制度可能方案，讓役男有效利用時間，順利接軌職涯。

「小編我2224末代義務役倒數第2梯，也是一年。」不專業鄉民表示：「我TM一個月6000，現在26307，我的24萬呢？該去哪裡領？而且不是延長是恢復！(翻白眼)」網民表示「大家都開始要討回薪水了～哈哈哈」、「我2195耶，沒想到還有學弟XD」、「想用錢來砸？以為這樣就可以」。

綠查錶今(27日)也轉貼了不專業鄉民的貼文，並酸：兵役一年叫做恢復，而且那些82年當一年的一個月只有6000，是不是可以補領24萬啊？他還另外發文虧：817萬人你們好棒唷！讓大家吃到米國萊豬，日本輻島美食，現在還把兵役拉長到一年了耶！