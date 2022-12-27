今年11月初爆發的「台版柬埔寨案」震驚社會，這起案件共307人受害，61人遭囚禁，其中有3人死亡，詐騙金額高達近4億元，主嫌「茶董」陳樺韋、「S姊」傅榆藺等29嫌被起訴，由於該詐團分工細密，當中擔任「HR」的曾姓成員僅19歲，在網上招攬、控制「豬仔」，曾嫌落網後極度不配合還踹拘留室，遭檢方建請法院從重量刑。

據《ETtoday新聞雲》報導，19歲的曾嫌擔任詐團「HR人資」的角色，負責招募成員與發放薪水，曾嫌坦承今年10開始招募成員，他也提到成員薪水都是由他發放，也會從中抽成，成員每人獲得的每日新水從2500元至3000元不等，短時間內已獲利10餘萬元，他也提到知道該詐團在違法「控制人頭帳戶提供者」。

曾嫌落網後，被移送到地檢署時，不僅不配合，還不爽猛踹拘留室，囂張跋扈的模樣也讓檢方搖頭，對此，檢方依加重欺、私行拘禁罪，建請法院從重量刑。

另外，曾嫌還曾在臉書與IG上寫下，「時時刻刻提醒自己別讓口袋沒錢，真正的快樂是錢永遠夠花」，還寫著自己從事線上娛樂、博弈、金融帳務催收，就讀於社會大學金融經濟學系。