烏克蘭指派的盧甘斯克軍政長官海岱(Serhiy Haidai)表示，原本希望收復克雷明納(Kreminna)，以解除巴赫巴赫穆特(Bakhmut)三面受敵的戰略計畫並不順利。由於俄羅斯軍方不斷克雷明納增兵，並持續修固防禦工事與灑布地雷，進展相當困難。

CNN報導，海岱說：「俄羅斯的部隊在克雷明納遭受了大量傷亡，但他們持續以新的動員兵填補，顯然他們也發現，要是他們失去克雷明納，整條防線都會崩潰。」

「俄羅斯佔領軍在過去一個月內，持續修築防禦工事，並帶來相當大量裝備，持續不斷更新他們的力量。」

烏克蘭總統澤倫斯基週一晚間承認， 巴赫穆特、克雷明納和東頓巴斯地區前線的局勢「艱難且痛苦」，因為俄羅斯軍隊動用了所有可用資源，試圖取得一些進展。

克雷明納位於史瓦托夫(Svatove)的一條重要的南北道路上，是俄羅斯軍隊補給線上重要的結點 ，在烏克蘭收復庫普揚斯克(Kupyansk)後，克雷明那這條路就對俄羅斯佔領軍格外重要，一但被烏克蘭奪回，俄軍對整個盧干斯克的西部就無法維持。

海岱表示，幾星期前，烏克蘭反攻部隊似乎即將收復克雷明納，但是俄軍把大多數的通路都給埋滿地雷了，幾乎無法通過。他說，巴赫穆特與克雷明納是完全相反的局勢。巴赫穆特是烏軍守、俄軍攻；而克雷明納是烏軍攻、俄軍守。

華盛頓戰爭研究所表示，俄羅斯正在從各個戰區持續抽調部隊來填補 史瓦托夫-克雷明納一線，並彌補防線的持續退化。