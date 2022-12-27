北韓軍用無人機26日侵犯南韓領空，入侵範圍超過了首爾北部上空，甚至有消息指很可能飛至首爾南部並拍攝龍山總統府一帶，韓軍難免受到防空網存在漏洞的指責。南韓聯合參謀本部（聯參）27日就未能擊落無人機一事致歉，稱將加強應對無人機的戰力建設。

據韓軍消息，5架北韓無人機26日越界侵犯南韓領空，其中軍方首先捕捉到的1架直接飛往首爾，並在飛行約3個小時後返回北韓。該無人機進入金浦和坡州之間的漢江中立水域後，直接飛往首爾北部地區，但軍方未公開「北部」的具體範圍。

韓聯社引據消息人士表示，不排除該無人機從首爾恩平區方向進入後，飛往首爾漢江以北的龍山附近並拍攝總統府一帶的可能性。北韓無人機光天化日長驅南下的消息，令韓軍防空網遭受質疑。南韓陸軍首都防衛司令部於2019年在首都圈關鍵設施，部署了應對無人機恐攻的二次監視雷達（SSR），但此次未能起作用。

另據《朝鮮日報》報導，北韓無人機侵犯了首爾北部、京畿道金浦、坡州、仁川江華島一帶等南韓領空，持續5個小時。因此，仁川和金浦機場的航班中斷了近1個小時，導致30多個航班起飛延誤，這也是史無前例的。

韓軍當天不僅擊落北韓無人機失敗，而且出動的一架空軍KA-1輕型攻擊機在起飛途中墜落農田。2014年發生北韓無人機在青瓦台上空飛行拍照的事件後，南韓軍方一直宣稱要建立強有力的無人機應對體系，但8年後仍對北韓的突襲挑釁束手無策。

南韓總統尹錫悅27日表示，該事件顯示過去幾年來韓軍的防衛態勢和訓練非常不足，今後需要更高強度的防衛態勢和訓練，並指示盡快創建無人機部隊。聯參作戰本部長姜信哲（音）說，軍方將迅速確保電磁波屏蔽、雷達等打擊無人機所需的必要武器，盡快推動相關軍工項目實戰部署。

南韓外交部表示，韓美相關部門正保持緊密溝通，並密切注視北韓進一步發起挑釁的可能性。