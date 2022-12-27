為期3天的跨年元旦假期即將到來，中部兩大主題樂園-麗寶樂園與劍湖山世界，分別端出熱鬧的跨年晚會與繽紛燦爛的跨年煙火秀「吸睛」，要與民眾迎接2023年的到來，預期將可分別吸引數以萬計的人潮湧入主題樂園跨年，帶動麗寶福容大飯店、劍湖山渡假大飯店園元旦假期住房預約滿檔。

其中，位於台中后里的麗寶樂園渡假區推出「瘋跨年看煙火、迎曙光玩樂園」！麗寶樂園表示，跨年晚會卡司由告五人、旺福樂團、熊仔、魏嘉瑩、麋先生等知名藝人輪番上陣外，全台「最狂」原子少年天王星合體只在麗寶才看的到！最重要的跨年倒數時刻，還有超吸睛的「天空之夢」摩天輪燈光秀、加上炫麗繽紛的330秒高密度煙火秀，陪民眾迎接2023年的到來；隔天元旦上午5點，再搭乘全台最大的摩天輪迎接曙光。

麗寶樂園渡假區為此推出專屬套票699元，內含天空之夢元旦日出搭乘券1張+星巴克早餐組合1份+天空之夢特色商品1組，即日起於麗寶樂園渡假區官網商城開賣至12月30日，限量120個名額；此外，麗寶為了讓遊客元旦連假能玩的盡興，12月31日至明年1月2日期間，探索世界開放夜間營運到晚上8點並推出優惠套票，如樂園雙人午後票899元，雙人月光票399元。

此外，位於雲林古坑的劍湖山世界，跨年元旦假期推出一系列活動，包含12月31日晚上7點舉辦跨年晚會，由彩色樂團的音樂饗宴揭開序幕，緊接著由原子少年-木星、李其燊、許莉潔等創作型新秀輪番上陣；最重要的跨年時刻，「2023旺兔耀飛 摩天輪跨年煙火秀」由400台的無人機燈光秀登場，緊接著代表兔年的巨大「戽斗星球兔兔」伴隨著摩天輪花漾渦輪煙火登場，展演時間長達13分14秒，在空中交織出絢麗又震撼的摩天輪跨年煙火秀。

迎接2023年到來，劍湖山世界祭出12月31日至明年1月1日、2日元旦連假，白天入園門票699元，午後1點入園門票450元；元旦連假特別推出兩人同行，第二人只要1元，惟需搭配同行者購買699元門票，元月壽星憑證購票只要299元。