總統蔡英文今（27）日上午召開國安高層會議，拍板113年1月1日起，94年次1月1日以後出生的役男，義務役延長為1年，同時大幅調漲薪資，二等兵月薪由6510元一次調至20320元，蔡英文也直呼「我必須承認，這是一個無比困難的決定」，對此，前立委林濁水今日就表示「實在太難懂總統在說什麼了」，引發討論。

蔡英文在記者會中親自宣布，經過2年完整的評估與檢討，決定從2024年起恢復1年期的義務役，適用對象為2005年1月1日以後出生的役男，「我必須承認，這是一個無比困難的決定，但是身為總統、三軍統帥，捍衛國家安全，確保國家利益，讓台灣永續生存，確保世世代代自由民主的生活方式，是我做為總統無可迴避的責任！」

林濁水今日在臉書上表示，「以色列全民皆兵，役期男性服役3年，女性2年；韓國，陸軍21個月，海陸21個月，海軍23個月，空軍24個月；新加坡役期24個月」，林濁水強調，「他們維持這樣的役期一點也不困難，立陶宛、瑞典等歐洲國家由募兵恢復徵兵制也不困難」，林濁水更提及，「2013年烏克蘭親俄總統亞努科維奇廢除徵兵制，2014年俄軍入侵，烏國隨即恢復徵兵，役期12至18個月，也不困難」。

林濁水更接著說，他們除了烏克蘭以外，受到的威脅都遠遠不及台灣人，但做決定，一點都不困難，倒是最危險的國家台灣，總統說「延長役期到一年是非常非常困難的決定」，這讓林坦言，「實在太難懂總統在說什麼了，幸好這個難懂的困難在選舉大敗，民調又持續一面倒支持延長役期時，突然之間就煙消雲散，成為一個永遠沒有人知道也不值得知道的怪謎」。