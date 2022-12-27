46歲女星舒淇以性感風格聞名，出道20多年岀演無數電影，部部都是影壇經典，多次入圍金馬獎，並奪下42屆金馬最佳女主角獎，更曾受柏林影展和坎城影展邀約擔任電影評審委員，在國內外都有著超高知名度。舒淇2016年宣布與男星馮德倫結婚後，時常在台灣與香港間奔波，日前她低調回台，在高鐵上自拍，被發現身邊還有大咖女星。

舒淇與丈夫馮德倫住在香港，近日她悄悄回台，25日在Instagram發文：「有緣聖誕來相會，這造型好適合戴口罩」，照片中換上聖誕老人濾鏡，除了有聖誕帽遮住髮型，還有雪白鬍子遮住下半張臉，幾乎只露出眼睛部位，舒淇瞇著眼臉上戴著粉紅色口罩，身旁的女生雖然戴著藍色口罩，不過標誌性大眼讓人很快認出來是女星林心如。

貼文發布後，林心如在底下俏皮認領身份：「到底是隨（誰）？」，眼尖網友透過身後背景發現兩人是在台灣搭高鐵，兩人難得合體也掀起網友討。過去林心如接受採訪，透露與舒淇認識時只有17歲，兩人剛好在同一間模特兒公司，同樣是新人的她們不時相約談心，成為閨密近29年；林心如生日舒淇會公開送上祝福並幫忙宣傳新戲，舒淇許久未回台，林心如也會隔空喊話「我也很想妳」，可見感情相當深厚，且兩人都是貓奴，時常在社群平台上曬出愛貓，與粉絲分享私下狀態，這次一起出行，也令粉絲好奇是否將合體工作。