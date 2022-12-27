蔡英文總統27日早上主持開國安高層會議，確定拍板義務役延長為1年，對此，副總統賴清德表示，國家利益應該放在政黨、選戰前面，對國家有正面幫助，該做的都要支持去做，這是展現自我防衛決心。

投入民進黨主席競選的副總統賴清德，27日晚間7點半抵達苗栗縣，出席「向黨員報告」政見說明會，整場說明會將近2小時，檢討九合一選舉敗選原因與傾聽基層黨員、黨工聲音。

針對蔡英文宣布兵役恢復1年，賴清德在政見說明會上表示，民進黨的使命是守護台灣，過去是對抗國民黨，未來要面對的是共產黨，牽涉到全台2300萬人民身家性命，還有民主自由，兵役恢復1年是展現自我防衛決心。

他說，尤其中國最近在台海領域軍事演習，也進入日本海域，更繞行日本一圈，全球都在關注，尤其俄羅斯侵略烏克蘭後，中國動向是全世界注目焦點。而美國對對台灣提供將近1百億元無償軍援，其目的是國防採購跟軍事合作，日本未來也要增加5成的軍事預算，這些都是要強化國防力量，在這樣的情況下，身為台灣人也有責任跟民主國家捍衛自己的國家。

賴清德表示，有些人擔心兵役延長政策，會影響2024大選跟民眾對民進黨的觀感，但他認為國家利益要放在政黨、選戰前面，對國家有正面幫助的事情，該做的都要支持去做，而且加強軍事能力不在於侵略其他國家，而捍衛自己跟維護和平，只有備戰才能避戰、只有能戰才能止戰。