萬事達卡（Mastercard）周一（26日）公布報告指出，涵蓋大部分假期購物季的11月1日到12月24日期間，美國零售銷售成長7.6％，增幅優於9月預估的7.1％，反映購物旺季零售商推出下殺折扣成功吸引消費者。

萬事達卡原預料，消費者可能為了早鳥優惠而將採購時間提前到10月，但實際上過去兩個月買氣比預期還高。不過受到利率上揚、通膨升溫、經濟衰退威脅逼近的影響，消費者支出轉向保守，今年零售額增長低於去年的8.5％。

亞馬遜、沃爾瑪等美國零售商為了出清額外存貨，紛紛在這段時期提供高額折扣，盼能讓庫存降至正常水準。受此影響，從感恩節到網購星期一的5天，玩具、電子產品等諸多商品需求皆相當強勁。

萬事達卡SpendingPulse報告指出，11月到12月24日期間，電子產品銷售銳減5.3％、珠寶銷售萎縮5.4％，但服飾、餐廳的業績各勁揚4.4％、15.1％，支撐整體銷售增長。

電商業績躍升10.6％，略低於去年的11％，銷售額約占整體零售的21.6％，高於2021年的20.9％與2020年的20.6％，反映消費者偏好網購的便利性與優惠價格。至於實體商店的銷售額則攀升6.8％。

萬事達卡資深顧問薩多夫（Steve Sadove）表示，「此次假期零售季看起來與過去幾年不同，零售商祭出大幅折扣，但消費者因應物價上漲，支出項目相當分化，對於疫情後的聚餐展現興趣。」

萬事達卡經濟研究機構北美首席經濟學家麥爾（Michelle Meyer）表示，消費者與零售商在今年購物季表現良好，面臨經濟壓力升溫之際依舊保有韌性。

該份報告主要計算實體商店和線上零售所有支付型式的支出，但不計汽車銷售。