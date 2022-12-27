鄭運鵬大溪後援會成立可見大溪區長陳聖義身影。(讀者提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長張善政派任的12區公所區長，周一已走馬上任，其中有6區長留任、2區長轉任他區，其他4區由副區長升任或從局處調任，不過名單也讓不少地方咋舌，像是大溪區長陳聖義等人，選前搖著綠營大旗，選後非但未被撤換，還能繼續穩坐區長寶座，挨諷果然能「區」能「升」，堪稱選舉最大贏家。藍營議員李柏坊更直言：「大溪要一個真正懂觀光跟農業的區長！」

12區公所分別是桃園區長陳玉明、中壢區長李日強、平鎮區長呂緣、八德區長蔡豊展、楊梅區長邱世源、蘆竹區長蔡世志、大溪區長陳聖義、大園區長徐藍科、龜山區長王雅芝、龍潭區長胡星輝、新屋區長鄭詩鈿、觀音區長林國甯，預計30日到市府佈達。

不過部分區長當「西瓜黨」，選前為前市長鄭文燦阿諛奉承，選後頻抱大腿求留任，也讓不少人士直搖頭。

像是大溪區長陳聖義，就被地方人士直指選前藉公所資源對各地方社團補助不遺餘力，竭盡全力以公共資源籠絡人心、積極表現，綠營的市長候選人鄭運鵬大溪後援會成立也見其身影，眾人更是祝賀勝選之後能扶搖直上，豈料大溪選舉結果翻盤，相較鄭文燦2014、2018年分別贏對手5153、12475票，這次竟遭藍營張善政超車702票，顛覆傳統綠大於藍。但在大溪揮斷綠營大旗的陳聖義選後非但未被撤換，反能留任大溪區長，遭諷刺不論選舉輸贏，他都能「區」能「升」，是最大贏家。

國民黨籍大溪區市議員李柏坊直言，陳聖義「很官僚」，他認為重大工程都由市府發包，且相關工程都已告一個段落，「大溪不需要工程背景的人，而是需要對環境熟悉的在地人！」強調區長是市長施政的延伸，希望未來能安排一個真正懂農業和觀光的桃園人，帶領大溪發展。

民進黨籍大溪區市議員陳治文不諱言，選前就有接獲情資，陳聖義「雙邊押寶」藍綠市長候選人的後援會都有現身，但都短暫停留沒有呼口號，她緩頰認為陳是事務官，無可厚非，強調後續執行政策才是重點，只要有失公允一定強力監督。

桃園市張善政區長