2024年起兵役從4個月延長至1年，不過台中一名劉姓男子卻連4個月都不想當，他在107年用3萬託人取得人類免疫缺乏病毒陽性證明，並申請「全國醫療服務卡」，他憑卡片向區公所申請體位複檢，被判定為免役，不過後來政府在追蹤病情時，發現他血液為陰性反應，法官依妨害兵役罪判刑4月，他仍須服完兵役。

判決書指出，劉姓男子是設籍臺中市的役齡男子，未患有有人類免疫缺乏病毒感染，竟為了避免徵兵，以臺幣3萬請不詳人士於107月11月，前往新北市泰山區衛生所，以不詳方式，辦理血液中含有人類免疫缺乏病毒即患有愛滋感染之行政院衛生署疾病管制局「全國醫療服務卡申請書」。

衛生所於107年12月1發予全國醫療服務證明卡」，劉男在隔年1月向區公所辦理役男變更體位複檢，在臺中醫院複檢時，向醫師、兵役檢驗科科長、專員出示證明卡，將104年5月判定為「常備役體位」，更改為「免役體位」，去年1月第213次役男體位審查會審核同意判為免役體位。

不過臺中市民政局去年6月再度通知劉男前往臺中榮民總醫院抽血檢查，結果呈人類免疫缺乏病毒感染陰性反應，全案因此曝光；劉男事後坦承犯行，並與檢察官達成認罪協商，被台中地院依妨害兵役判刑4月、得易科罰金，且劉男依法還是必須服兵役。