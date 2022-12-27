「Ozone」日前赴韓國拍攝MV，用心打造帥氣造型。（索尼音樂提供）

男團Ozone由子翔、哲言、佳辰、煥鈞、祖安、文廷組成，上週正式發行首張EP《Unicorn》，EP同名主打歌〈Unicorn〉在發行當日就衝上KKBOX即時榜冠軍，MV更是突破上一首先行曲〈O.A.O.〉成績，三天內在YouTube上就突破百萬觀看次數。

Ozone日前赴首爾與韓國團隊合作〈Unicorn〉MV，總共拍攝40小時，其中長達8小時都在拍攝舞蹈部分，雖然身體上難免感到疲累，但他們一致認為韓國拍攝團隊營造的氣氛非常好，每一個Part結束所有工作人員都會一起歡呼，尤其在最後舞蹈連跳四個小時、次數到40次時，連導演都稱讚Ozone的敬業態度。

Ozone也說：「整個片場氛圍很活潑歡樂，不會備感壓力，明明拍了很久，狀態卻越來越好。」然而，煥鈞在拍攝期間突然發高燒，連講話都沒有聲音，但他仍打起精神、保持笑容一遍又一遍演出，「我很努力把該做的事情做好，想辦法用盡我一生的愛去跳這支MV，希望大家不會覺得我看起來很奇怪。」