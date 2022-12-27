A-Lin日前首度在美國拉斯維加斯的威尼斯人劇院舉辦2場個唱，即使當地有些地區天候不佳、出現暴風雪，仍吸引許多觀眾支持，她內心很感動，當晚穿上一套全白新造型，秀出一雙修長美腿，賣力飆唱夯曲〈摰友〉、〈有一種悲傷〉等。

她這次有與粉絲近距離互動環節，其中一位歌迷看到她走近，忍不住大哭說：「等了好久，我終於看到妳了。」A-Lin趕緊送上安慰他，更一起合唱，引起尖叫；她透露，在美國有嚴重時差，每天凌晨5點起床，晚間登台時，早已想昏昏欲睡，但見到觀眾熱情支持，順利克服時差，她開心說：「一開始有唱得比較辛苦，注意力有點難集中，但一看到歌迷，我就醒過來了。」

A-Lin在賭城開唱，也特別踏入賭場體驗現場氣氛，「要交一些學費，才知道你來的是賭場，那真的就是有輸也有贏，就是小玩一下」，不過她在下注的時候，意外被發牌手認出來，豈料她不久就輸錢，哭笑不得，不過A-Lin隨後因為行程緊湊，忙著彩排和演出，沒有太多時間能在當地觀光，她在演出結束後，馬上返台籌備將在高雄跨年晚會演出。