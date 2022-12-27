由中研院前院長翁啟惠團隊技轉創立的磐石醫藥生技27日開幕，該公司目前有兩項全球首創廣效新冠疫苗開發中；資深副總李政欣表示，進度較快去醣化的廣效疫苗，預計明年第二季向美國FDA申請一/二期人體臨床，收案約160人，力拚2023年底完成後，將啟動國際合作和引進國際資金。

該二個廣效新冠肺炎(新型冠狀病毒病，COVID-19)蛋白疫苗與mRNA疫苗技術，是翁啟惠與基因體研究中心研究員馬徹、林國儀團隊，共同研發，並於今年下半年由中研院正式技轉給磐石醫藥。

翁啟惠表示，病毒本身都有共通性，必須利用人類人體的醣化機制才能存活；病毒運用人體醣化機制有兩大目的，一是促進感染力，另一是醣會將病毒不易突變的地方蓋住，以逃避人體免疫系統的攻擊；磐石廣效疫苗的設計就是將病毒不會突變之處所覆蓋的醣掀開，因此可誘發更強與廣效的免疫反應。

翁啟惠說，若人體臨床驗證該疫苗有效對抗冠狀病毒，未來即可探用該策略，治療愛滋、腸病毒、伊波拉和呼吸道感染等疾病。

實收資本額3.51億元的磐石，由前台大醫院院長李源德擔任董事長，哈佛大學退休教授陳良博擔任美國子公司董事長，並延攬旅美專家李政欣及林一德返台加入。

李政欣表示，去醣化廣效性新冠疫苗已經完成動物毒理試驗，預計明年第二季完成 GMP、臨床前生產後，則向 FDA 爭取申請一 / 二期人體臨床同步進行，預計收 160 人，其中一期收案人數約40人，二期試驗收案人數約120人，該試驗觀察血清抗體的廣效程度，最快明年底完成臨床。

另一項 mRNA 疫苗也是利用去醣技術，由於台灣尚未有 mRNA 生產技術，磐石目前也積極在整合國內資源，力拚技術生根，惟要達到應用、商品化、量產製程需要時間。

此外，由於現行的新冠疫苗只能防重症、防死亡，而無法防止感染，因此，磐石也規劃未來朝鼻噴霧劑形發展，強化防止感染功。

翁啟惠表示，目前的新冠疫苗仍無法有效對抗變種病毒，因此，廣效疫苗的開發有迫切需求，磐石的新冠疫苗一/二期臨床試驗，若能得到驗證，則會啟動國際合作和引進國際資金。