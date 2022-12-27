士電今年營收及獲利，預期雙雙締造新高！儘管明年大環境不佳，但士電預期有台電強韌電網計畫、發展電動車、建置漁電共生太陽能電廠等綠能事業支撐業績，營運審慎樂觀，明年營收及獲利追求成長。

仰德集團副執行長兼士林電機總經理謝漢章27日出席光陽電動車Inoex建置第2千個換電站記者會後指出，明年大環境雖有俄烏戰爭、大陸封控及全球通膨等不利因素，但士電綠能轉型有成，發展電動車、台電強韌電網計畫、儲能系統、雲林台西自建漁電共生及EPC太陽能電廠，以及拓展重機外銷，明年營運審慎樂觀。

謝漢章指出，士電開發4KW～150KW電動汽機車動力系統，目前提供8MW電動機車動力系統，應用在光陽Ionex 3.0電動車上，未來也會依據車廠設計，提供9KW、10KW電動車動力系統。

謝漢章表示，新竹物流全台物流汽機車總計4千多輛，其中1千輛是物流機車，每年汰舊換新物流機車3百輛，大部分以光陽機車居多，未來會看車廠的汽油車、電動車生產，適當比例更換，至於電動物流車先從六都開始更替。

士電進軍電動車充電站營運也有突破，士電與起而行、和泰車及和潤合資新台幣1.2億元，成立充壩，負責電動車充電站營運，其中起而行持股4成、士電、和泰車及和潤各持股2成。士電表示，充壩預計2023年2月14日正式對外宣布成立，工研院也會將開發充電樁技術移轉給起而行。