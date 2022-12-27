「哈姆」林修進日前因病離世。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

林修進日前因病離世，家人為他舉行公祭，現場佈置多張生前的生活照。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

林修進日前因病離世，家人為他舉行告別式，多輛名貴跑車到場送行。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

綽號「哈姆」、號稱昔日中部最大軍火庫的台中市道上兄弟林修進，日前因病離世，27日在台中生命禮儀所崇德館舉行告別式，上千親友到場弔唁，不但會場停滿藍寶堅尼、麥拉倫、保時捷等高級豪車，其靈車是要價500萬以上日本光岡Mitsuoka Type 5，還有保時捷豪華休旅、賓士等24輛轎車送行。

林修進曾因以貨櫃走私堪稱台灣治安史上首見的滾筒式衝鋒槍，震驚黑白兩道，據傳當年十大槍擊要犯、被媒體稱為「鬼見愁」林來福與共犯使用的部分槍支，也是林所販售，更被道上兄弟封為中台灣最大軍火商，林因涉案入監多年，十多年罹肝癌保外就醫，近年來在台中經營餐廳，低調過活，日前因病逝世，享年57歲，傳奇一生落幕。

據傳林修進父親經營台中知名鞋店「第一皮鞋」，其年輕時愛玩與道上兄弟往來密切，曾經營過砂石場，甚至為了壯大聲勢，與親戚共謀走私槍械的不法犯行，也因此落網入監服刑。

資深刑警透露，20多年前林曾透過經商的親戚關係，涉及利用廢紙貨櫃夾藏槍彈走私進口案，被警方循線查獲時，除起出台灣治安史上首見走私入台的滾筒式衝鋒槍，還有烏茲衝鋒槍、90手槍等長短槍69把，以及各式子彈8000多發，也讓當年僅20多歲的林修進，迅速闖出名號。

林修進友人指出，林為人豪邁、交友廣闊，十多年前因案入獄，卻在獄中檢查出罹患肝癌，11年前保外就醫，近年來在台中經營餐廳，低調過活，本月11日因肝癌逝世，享年57歲，27日家屬為他舉行公祭，據悉有上千親友到場致哀，還有24輛名貴跑車送行，可見其交友廣闊。