總統蔡英文今(27日)宣布義務役從4個月延長為一年，國防部也發布「5分鐘帶您瞭解義務役役期調整」圖卡，希望用懶人包方式，讓民眾快速了解兵役政策變革的背景與全貌。其中也包括義務役薪資將翻三倍，從現行6510元提高至20320元，自民國113年1月1日開始實施。

總統蔡英文27日一早召開國安高層會議，拍板義務役延長為一年，相關方案也出爐。影響對象包括民國94年次以後役男，即目前的高三生以降國家幼苗，自民國113年1月1日開始實施。此外，未來義務役薪資也將翻三倍，從現行6510元提高至20320元。

義務役延長至1年「兵役懶人包」（國防部提供）

圖卡中提到背景，中俄去年先後舉行2場軍演，為因應威權主義擴張、軍力投射威脅，歷時2年通盤檢討，比較過南韓（18-21個月）、以色列（24-30個月）及新加坡（24個月）役期，考量台灣現行4個月役期，導致義務役武器操作不熟稔、部隊實務經驗不足，因此決定將役期延長至1年。

從新制規劃層面上看，一年義務役入伍新訓合計8週，彈藥射擊數將增至160發，學習基礎戰傷救護及求生；下部隊訓練44週，包括駐地訓練、專精訓練、基地訓練及聯合演訓等，期間將學習新式武器、裝備，並接受民防訓練。

而在分發與運用上，役男可依志趣自選或依戶籍地分發至守備部隊（以義務役為主，志願役擔任幹部），或主戰部隊（志願役為主，具專長義務役可參加遴選加入）。若是具有民間特殊專長，則可至專業部隊發揮所長，以便退伍後快速與民間職場接軌。