近日外媒報導指出，在5G的時代，德國、歐洲國家對華為的依賴都出現增長的情況。前立委郭正亮對此分析，那是因為華為的產品性價比高，而且世界各國的想法跟美國其實不太相同，購買產品一定是先看性價比，另外則是德國早就鋪設華為設備了，如果要拆除成本實在太高。

郭正亮提到，德國使用華為的比例將近六成，好像跟拜登說搞定歐洲不太一樣，但其實德國本來的立場就是，「我自己會驗，如果驗出不安全，我自己會禁。」這個想法跟印度差不多。另外德國原本就已經裝設好一些華為的5G設備，和美國拆除補助也談不攏，後來發生俄烏戰爭，德國的華為5G就沒人去盯了。

郭正亮指出，德國對華為的依賴加深，是大陸經濟本質造成的，因為對岸大部分是製造業，有一個特色是新的科技領域進來，性價比會是最高的，並取代掉別人的市佔率。他剖析，那是因為大陸電子產品好用又便宜，使用後就會上癮，對德國來說，會覺得可以用華為製品，也沒有安全上的顧慮。

對於華為突破美國封鎖，郭正亮強調，很多國家在科技使用方式上，是認為對方有厲害的地方，自己也有擅長的領域，大家就比較利益的原則來做交易，真正有自信的國家就應該是這樣。但美國則不然，只要對它有威脅就不能賣，日本原本沒在乎那麼多，也是美方在旁邊影響的。