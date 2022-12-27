總統蔡英文今（27）日上午召開國安高層會議，拍板113年1月1日起，94年次1月1日以後出生的役男，義務役延長為1年，同時大幅調漲薪資，下午則是蔡英文暌違745天後，再度接受媒體提問。針對媒體的訪問，《中時新聞網》整理出了聯訪的精彩問答如下：

Q：對於兵役已經討論兩年，為何選在這個時間點公佈？是否會影響選舉？外界傳說是否有美方的壓力？

蔡英文表示，「我要明確告訴你，沒有美方壓力，今天所提出的方案是2020年就開始的專案，沒有來自美方的壓力，主要的作業是國安會跟國防部共同作業，全面性的檢討國家戰力，及可能面臨的作戰型態」。蔡英文也指出，「因為已經討論了相當一段時期，所以才在這個時間點把方案拿出來，來跟社會大眾討論的同時，我們也開始要進行下一階段的準備工作，跟落實的工作，這是在我的任期內非常重要的一件事情」。

Q：明年選舉會怎麼在論述上幫助賴清德副總統拼2024？對於目前兵役建置的教官數量還有資源是否充足？以及還有無規劃機制防止政策因為政黨輪替而被轉彎？

蔡英文指出，「我們在整個最後的方案形成的過程中，都有和院長、副總統一起討論過，我們也希望能夠跟社會做最大的溝通，取得社會最大的支持，這是我們在未來的一年，要花很多心力和社會溝通」，蔡英文也強調，「對於要強化這些訓練的量能，我們必須所做的投資，也都預估好可能的經費，也會持續地把這個經費預算備齊，來進行強化我們國防實力的作業」，蔡英文直言，「相信很多事情經過良好的社會溝通，經過縝密的規劃，社會大眾的支持，會讓這個方案能夠持續下去，不論政黨有沒有輪替，我相信都會持續下去」。

副總統賴清德也強調，「國家的利益優先於政黨的利益，總統這樣的立場，我們大家都一致」，對於該如何抽調志願役人力訓練義務役，以及訓練的場地是否能夠容納這麼多役男，蔡英文則表示，未來有一年的準備期，因為正式開始執行是2024年1月1日，明年會是非常忙的一年，其實有很多訓練的模組都是現成的，我們會陸續獲得，也將會參考其他國家，對於不同的任務所需的訓練強度跟方式，也會去搜集最好的模式來運用在訓練上面。

Q：義務役恢復一年之後，薪資會提升至2萬多元，英系立委是希望說要加碼高過基本工資，想請教總統的看法？以及這部分的財源從哪邊來？

蔡英文強調，「我們按照現在國防部的規劃，加上保險費用和其他費用及國家支出，這加起來已經非常逼近最低工資的水準了，這些錢我們也都做過規劃，應該會增加，但是是循序漸進的過程，不會一夕之間增加很多，用國家預算支應不是問題」。

Q：台灣在軍事領域上，需要跟日本、美國、歐洲等個別國家，加強哪方面的合作？

蔡英文表示，「我們持續有在跟相關的國家進行討論，我相信很多國家都對台灣很關心，也希望台灣的民主，還有台灣人自由民主的生活方式都可以存續下去」，蔡英文指出，「對全世界來講，台灣的存在是非常重要的意義，所以很多國家關切、關心台灣，也願意用他們的方式協助我們，我們都非常感謝，對於願意幫助我們的國家都會嘗試溝通，尋求合作的可能性，而其他部分這邊沒辦法進一步多做說明」。

Q：「徵、募兵並行」的政策符合戰力？義務役延長一年是否代表兩岸局勢緊張？現狀改變？

蔡英文表示，「在全募兵和全徵兵之間，要找出最理想的制度，而全民國防的四個區塊來看，有包括志願役、義務役，他們的任務都不一樣，分別是作戰任務及守備任務，所以這是一個徵、募雙軌制，他們有不同的兵源和任務，訓練的強度跟內容都不同，在戰場上保護國家都是合作的」，蔡英文也說，「現在一個國家不論面臨什麼情況，都應該要跟國家所面臨的區域、全球情勢來一起考量，未必只有受到兩岸因素的影響」。

Q：這次兵役調整是否有討論到女性當兵的議題？

蔡英文表示，「事實上對於女性參加我們的國防工作，其實有蠻多女性是願意的，以我們志願役為例，已經超過10％的軍人是女性，我們看到很多女性不論軍官或士兵，都對於她們的工作都有一份熱忱，對這個國家也抱持著一份愛護跟貢獻的心，工作的部分也是全力以赴」，蔡英文說，「對於女性參與國防事務是樂觀其成，而參與志願役的女性官兵，也覺得她們非常好，至於是否在義務役裡面含括女性，這是更大的課題，我們把所有面臨的問題解決到位之後，再進入下一階段的議題」。

Q：兵役延長是否對中國大陸攻台緩不濟急？對於未來軍事訓練役操作武器的危險性是否有配套措施？

蔡英文指出，「對於中國大陸何時會對台灣採取軍事行動，我們持續都在監控，同時我們也做各式各樣的評估，我們會本於我們的評估跟所有的觀察，來做相應的軍事準備，我們還有足夠的時間可以來準備」。國防部長邱國正則回應，「訓練是循序漸進，這個訓練的步調不會因為疫情的改變，就有所加快或減緩，訓練就是按部就班」。

Q：賴清德是否擔心因為宣布兵役延長所以影響到自己選情？

賴清德表示，「這個問題的說法，我們沒有聽過，而蔡總統也清楚說明，是國家基於全民國防的目標之下，國防部跟國安會經過兩年的討論，在今天提出來跟社會大眾報告，也爭取跟社會大眾的支持，基本上我們都把國家的利益放在優先的位置，選舉或政黨的利益是擺在後面，對國家有利益的事情我們就應該去做，把國家利益擺在前面的政黨，才有可能贏得人民的支持」。

Q：軍方跟民防未來該如何合作？

蔡英文表示，「我們對於未來一年期的義務役，或是未來一段時間的四個月軍事訓練役，也會有一些關於民防的訓練，當回到民間的時候就是一個民防的重要支撐點，而過去一段時間，都是由行政院負責民防的，後面還是會強化民防的討論跟檢討」。

Q：台灣從烏俄戰爭中所學習到的經驗？

蔡英文指出，首先是烏克蘭人民他們保護家園的決心；再來對於烏克蘭軍事訓練，蔡英文認為「他們的軍事訓練有達到相當水準」，因此在俄國入侵這麼多月的情況下，烏克蘭都還能夠挺住，代表烏克蘭軍事訓練有達到一定水準，也因為烏克蘭保護家園的決心，還有烏克蘭軍事量能達到一定程度，給予國際社會足夠的時間提供烏克蘭所需的援助跟協助。蔡英文也說，這是從烏克蘭戰爭所學到的，也一定程度反映在這次檢討全民國防的架構裡面。

Q：這場睽違745天所舉行的媒體記者會，未來是否有除了國防以外的更多記者會？

蔡英文坦承，這段時間她因為疫情，導致傳統問答的機會比較少，但大家若是有需求，她會考慮安排，蔡英文也直言，「你們今天問了好多問題喔，不是今天完了就沒有機會問了，所以不用著急」。蔡英文更表示，她總是要做好功課才能解答問題，「你給我時間做功課嘛」，更接著說，「可是我常常對著媒體講話啊，我應該是一個常常對公眾講話的總統，只是沒有機會讓我們的媒體朋友來問問題，我們以後改進，你們也不需要說，今天要把所有問題問完，以後有機會了」。

Q：台北有超過1000名青年要求提早服兵役，對他們的擔心有什麼回應？

蔡英文表示，年輕人想趕快把兵役服完，「這是有點誤解」，她說明未來是以2005年1月1日後出生的役男才受一年義務役徵召，到2029年前都還有4個月的軍事訓練役，但也強調現行4個月的訓練將加強強度，讓訓練更有意義。

Q：超徵稅收4500億還稅於民？

蔡英文指出，因為新冠肺炎疫情影響台灣將近3年，而我國的經濟情勢挑戰高，所以必須預作準備。而這週也將找時間召開國安高層會議，對於總體經濟及產業所面臨到的挑戰，該有怎樣的作為進行全面討論，並且會召開記者會向國人報告，這是總統職權所在。蔡英文強調，「經濟問題同樣涉及總體經濟，與國家策略有一定相關性，也是總統職權」。

Q：剩餘任期總統站第一線、閣揆是執行長？

蔡英文說，「這個想像力太豐富」，兵役的問題牽涉整體國防問題，這本是總統職責及三軍統帥的職責，總統開國安會議做最後定調跟報告，本來就是總統職責所在，至於經濟的問題，確實面臨挑戰性非常高的2023年。

蔡英文表示，因應的整體對策，在總體跟產業經濟上要採取何種策略，也跟國家戰略層面有一定相關性，跟整體經濟戰略有關，總統召開國安會議，在經濟戰略層面定調，後面都是行政院職掌。

Q：兩岸逐步解封後，兩岸是否會有更進一步的交流？

蔡英文表示，防疫問題現在採取與病毒共存共存策略，防疫相關措施也逐漸鬆綁，不過疫情也是有可能反覆，要注意疫情發展，對於未來防疫部分，收放之間要如何拿捏，專家意見非常重要，行政院在做決策時，會以專家建議為決策重要參考。

蔡英文在今年國慶日提及，期待在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間健康有序的交流；大陸也在昨天宣布，2023年1月8日起，不再對入境人員實施全員核酸檢測。