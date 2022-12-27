大陸中國石油塔里木油田公司26日宣佈，該公司位於塔克拉瑪干沙漠腹地的中國最大超深油田——富滿油田油氣產量突破300萬噸大關，達到309.05萬噸。按目前規劃，預計到2025年富滿油田將成為油氣年產量達500萬噸的大油田。

據《新華社》報導，富滿油田是目前中國發現的最大超深海相斷控縫洞型碳酸鹽岩油藏，油氣資源量超過10億噸。該油田位於號稱「死亡之海」的塔克拉瑪干沙漠，油藏普遍埋藏在7500米至10000米的超深層，具有世界罕見的超深、超高溫、超高壓等特點。

石油工人正在觀看富滿油田單井中的油樣。（圖／中國石油塔里木油田公司）

報導指出，近年來，塔里木油田直面世界級勘探開發難題，科研人員深化地質理論創新，強化工程技術攻關，突破了超深層效益勘探開發的極限，在超深層打出9口千噸井，開發井成功率達100%。同時，塔里木油田轉變開發建產模式，推動勘探、評價、開發一體化並進，助力富滿油田原油產量連續3年以50多萬噸的增速快速攀升，特別是今年原油產量增幅占全塔里木油田原油產量增量的6成，為中國超深油田高效勘探、效益開發提供了新途徑。

報導表示，目前塔里木油田已完成萬米深地領域鑽井可行性分析，特深井高溫高壓鑽井技術儲備也已取得階段性進展，3口萬米級特深井正蓄勢待發，向更深的地下挺進。按照規劃，到2025年，富滿油田將建成年產油氣產量500萬噸的大油田。