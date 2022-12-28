醫療產品公司和研究人員正在尋求創造出「終極敷料」，盼用人造皮膚讓嚴重燒燙傷患者治療出現重大變革。這與簡單的OK繃敷料相比，將是突飛猛進的發展。

法國敷料公司Urgo的研究人員過去18個月不斷努力，朝向達成傷口治療的「聖杯」前進，讓嚴重燒燙傷患者不再需要承受目前痛苦的一次次植皮。這項規模1億歐元（約新台幣33億元）的「創世紀」計畫，盼在2030年能有產品問世。

Urgo醫學部門總裁勒路（Guirec Le Lous）告訴法新社，這是一項「瘋狂」計畫。「我們能否在實驗室製造出人造皮膚？世界上沒有人成功過。」

在法國東部大城第戎（Dijon）近郊城市舍諾孚（Chenove）的Urgo實驗室裡，一些活細胞正在進行冷卻等待培養。勒路指出，人造皮膚得「重製皮膚的所有功能」，包括抵禦外來威脅及調節體溫。

勒路還說，人造皮膚也必須要相對容易製造，因為「須讓所有人能以合理價格取得」。但他並未透露Urgo確切是用哪種技術或哪種細胞來研發。

Urgo創立於1880年，長久以來專於製造糖尿病足潰瘍與下肢靜脈潰瘍等慢性傷口的敷料。

Urgo的研究部門主管亞柏（Laurent Apert）表示：「自2000年代以來，我們努力研發能夠修正治療相關問題的材料。敷料已經變得有智能，能與傷口互動，讓治療表現更佳。」他稱這個變化是一項「革命」。

Urgo絕非世上唯一努力開拓敷料界限的團隊。澳洲南澳大利亞大學（University of South Australia）的研究人員已經研發出一種新的敷料，能自知何時釋放銀奈米粒子，這種粒子能夠瓦解具有抗生素抗藥性的細菌。

這項計畫的首席研究員柯佩齊（Zlatko Kopecki）在聲明中表示：「我們的療法獨特，因為它利用銀的抗菌特性，卻不會對銀過度暴露，只在出現感染時才會活化。」這種敷料「對於兒童是安全且有效許多的療法」。

根據利用世界衛生組織（WHO）全球燒燙傷登記中心（Global Burn Registry）資料所做的研究，世界上燒燙傷事件幾乎半數發生在兒童身上，且大多數年齡介於1至5歲。