此地無銀三百兩？有名媽媽疑似看到網上有網友提到「兒子喇舌母親」的事情，她對此也在網上發文澄清，她表示基於對兒子不放心，於是便跟著兒子去唱歌，她還提到因為本身娃娃臉，平時又穿的很辣，當天兒子朋友已喝醉，們認出她們是母子，但後來她因為玩遊戲輸了，又有醉意被拱親兒子朋友，兒子情急之下便直接和她「喇舌」解圍，但僅如次也無後續。

一名媽媽在臉書社團「匿名2公社」發文，她表示日前社團內有「兒子喇舌母親」的貼文，她就是那位媽媽本人，她還原當天狀況，提到因為擔心兒子被朋友帶壞，尤其最近警察抓很多毒蟲，基於對兒子不放心，便陪著兒子一起去唱歌，那2人抵達KTV包廂後，兒子的朋友們全喝醉了，再加上她本身娃娃臉，平時又穿的很辣，伴隨著昏暗的燈光，兒子的朋友們看不出她的年紀，就這樣的混進包廂內。

後來，她在包廂內也喝了不少酒，整個醉茫茫，和兒子朋友玩遊戲輸了，被拱親兒子朋友，當時也喝醉的兒子聽到她被拱親朋友，於是就將她抓過去「喇舌」，她也表示這事情就這樣結束，也沒有後續，希望網路上的網友們「可以不用想太多」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「是你不用想太多，大家都忘了，只有你一直忘不掉」、「大部分人都忘了啦！不用還出來呼籲」、「你只是想來這裡發文說自己辣跟娃娃臉吧，真是夠了」、「越描越黑」、「光想像還是覺得噁心」、「此地無銀三百兩」、「怎麼有辦法喝醉親到自己的兒子啦」。

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