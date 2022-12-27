宜蘭縣議員楊弘旻希望縣府針對該道路的通行權與地主協調，讓住戶方便進出。 （吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府水利資源處科長許敏雄（左）與縣議員楊弘旻（右）至現場會勘中。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣冬山鄉某社區大門口前的空地，遭地主用鐵桿鎖死地面、鐵鍊圍住，僅能從一旁小門進出，汽車根本無法通行，該社區住戶極度不便；今（27日）議員楊弘旻偕同宜縣府協助處理，會勘後，水利資源處確認該行為違規，將函請地主限期內改善，逾限將依《水利法》處分，恐處15萬元以上300萬元以下罰鍰。

楊弘旻指出，該社區已建30年，大門口前是排水溝，早期建商將排水溝鋪水泥變既成道路，方便住戶進出使用，但所有權不明；1年前遭外地人買走，竟用鐵鍊把整塊土地圍住；日前住戶有人急需送醫，救護車無法及時停靠搶救，疑似延誤就醫而死亡，希望縣府針對該道路的通行權與地主協調，讓住戶方便進出。

縣府水資處科長許敏雄表示，該土地位處河道上，未經申請逕行利用，違反《水利法》第78-3條第2項第1款，「排水設施範圍內，未經許可不得施設、改建、修復或拆除建造物」，將會函文給地主，要求拆除鐵鍊，如限期內改善免予處罰；若逾限將依《水利法》第92-3條第6款，處15萬元以上300萬元以下罰鍰。