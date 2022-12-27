人說結婚需要衝動，但有愛情也要考慮麵包。一名男網友上網抱怨，23歲的女友目標4年後能結婚生小孩，不過女友存款不到3千元，未來經濟壓力讓他不敢給承諾，認為兩人要一起存些儲蓄，但女友卻聽不進去，甚至揚言說要分手，讓他很苦惱不該如何是好。

原PO在Dcard發文表示，自己跟女友都是23歲，女友近期一直問想不想要小孩的問題，希望27歲就能結婚生子，但原PO考量經濟狀況並不樂觀，而且還發現女友存款總額不到3000元，自己雖然存了50萬，但仍沒把握4年後能生養小孩，也擔憂影響創業計劃以及未來生活品質。

原PO也向女友解釋，要不要生小孩要看兩人財力，但女友認為若不馬上答應4年後結婚生子，等同兩人目標不明確，不如還是分開比較好。讓原PO只能放軟勸說女友可以存點錢，避免未來不會餓到孩子，或是淪為需要跟別人借錢的困境。

貼文引起許多網友熱議，紛紛表示無奈，「放生吧，他要的是有錢人養她過著公主般的生活」、「這女生根本就沒公主命，但是有很嚴重的公主病」、「他在找人養她而已，她根本自己不想努力，她只想靠你而已」、「能一起進步就繼續加油，但存款3000卻只想躺平，她到底是在說什麼」、「沒有儲蓄概念當月光族...實在沒法養小孩啊」、「分手對你絕對是好事」。

也有人建議原PO勇於表達立場，「她是說27歲要結婚，那你就限定她『如果我們的存款各自有達多少就結婚吧』，如果她因為這樣跟你歡，那分手也是剛好而已」、「有骨氣一點好不好，不要被對方牽著鼻子走」。