民進黨對兵役延長規劃鋪陳多時，27日終於由總統蔡英文開記者會公布方案，不意外將兵役由現行4個月延長到1年。國民黨台北市議員柳采葳指出，媒體詢問會增加多少國防預算，總統應該要跟人民說清楚，卻含糊帶過。現階段軍中人力短缺，如何在既有的人力規模中調配，絕對是國防部的挑戰。過去國防部屢被詬病的管理文化問題，如果仍然無法改變，精進訓練計畫跟現實會有很大的落差。

「除了兵役延長，蔡總統還有哪些沒有說的？」柳采葳27日在臉書發文表示，記者會上總統所提及的制度變革，幾乎是老生常談，也不出先前媒體披露的相關資訊，但是總統的回應卻讓人產生更多的疑問。

柳采葳指出，首先，媒體詢問會增加多少國防預算，總統含糊帶過。國安會秘書長顧立雄表示，到民國118年時，5萬多人的義務役加入後，大概增加160億元左右。這預算每一分都是人民的血汗錢。政府近年來毫無節制的編列特別預算，也已經引發許多財政紀律的疑慮，現在每一年要增加的預算數字，應該要跟人民說清楚。而役期延長對於目前百業缺工的台灣產業來說，會有多大的衝擊，也應該有具體的評估。

其次，現階段軍中人力短缺，早就是軍隊基層怨聲載道的問題，義務役服役後，現有官兵勢必要投入教育訓練以及義務役的管理勤務，如何在既有的人力規模中調配，絕對是國防部的挑戰。

此外，目前代表民進黨參選北市中山、北松山區立委補選的吳怡農，日前才在臉書指出，希望役期延長後，役男「不再覺得當兵是在浪費時間、是在浪費生命」。蔡總統雖然公布了相關訓練計畫的改革方式，卻遺忘了過去國防部屢屢被詬病的管理文化問題，如果仍然無法改變，恐怕總統滿口的精進訓練計畫，跟現實還是會有很大的落差。

柳采葳強調，保衛國家安全，是全民共同的責任，但是維護國家和平，更是仰賴執政者的決心。民進黨過去的抗中保台口號，轉化成實質政策就是延長役期，要青年世代，還有全民一起承擔民進黨的政治成本，恐怕不是蔡總統久違七百多天，開了兩個小時記者會，就可以說服人民的。