德國經濟研究所（IW）在27日公布其針對數十個重要產業協會所做調查，近五分之三受訪協會對明年景氣看法悲觀。儘管面對能源危機、原物料短缺和全球經濟溫吞等不利因素，但企業界仍預期明年經濟只會溫和衰退。

49個受訪協會裡，有30個預期其成員企業會減少生產，僅13個預期會增產。39個協會指其成員企業目前面對的景氣較一年前惡化，但當中許多協會認為新冠疫情最壞情況基本上已被克服。

儘管疫情不再影響經濟，但通膨率不斷創數十年新高，令企業對德國經濟尚未恢復信心。

IW從11月中到12月初之間進行調查。其經濟專家格羅姆林（Michael Groemling）指企業界認為在可預見未來，高能源價格不會拉回至能源危機前水準，這對能源價格敏感的企業處境會特別危機。

德國工業聯合會（BDI）主席魯思沃（Siegfried Russwurm）說，今年第四季和明年初可能出現經濟活動衰退，但預期僅輕微下跌。他警告，全球需求疲弱會打擊依賴出口的德國經濟，因此在2024年前德國經濟成長仍會受到壓力。

德國工商總會（DIHK）表示許多指標顯示供應鏈中斷問題已逐漸解除。其主席艾德里安（Peter Adrian）指貨櫃運費正拉回至長期正常水準，多國港口壅塞慢慢緩和。

但DIHK警告能源價格飆漲和消費信心下降仍給明年前景蒙上陰霾。

德國手工業總會（ZDH）也認同這看法，指明年訂單正明顯減少。其秘書長施溫內克（Holger Schwannecke）說，即使目前訂單已接到明年初春，但之後能否持續就不確定。

德國批發與對外貿易總會（BGA）指許多產業情況仍然穩健，但其主席班杜拉（Dirk Jandura）仍對未來持負面看法，因為市場的深度和廣度尚未出現。