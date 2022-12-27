金雋（左一）和朴昭怡（右一）在《大明星多重宇宙》飾演權相佑和李珉廷的小孩。（車庫娛樂提供）

李珉廷暌違10年回歸大銀幕之作，飾演權相佑的初戀。（車庫娛樂提供）

由「韓流始祖男神」權相佑主演新片《大明星多重宇宙》由飾演原本是名目中無人的當紅演員，沒想到卻一夜之間變成有妻小的平凡中年男子，且還淪落成「有名的無名演員」，最後迫於經濟壓力而成為好友的經紀人，重新開啟最奇幻的辛酸人生，近年以話題韓劇《山茶花開時》、《雖然是精神病但沒關係》連續2年榮獲百想男配角獎的「最強綠葉」吳正世則飾演一名生活艱辛的經紀人，是名幫藝人收爛攤子的擦屁股專家，沒想到卻突然成為一名想盡情戀愛的大明星，預告中有出現權相佑大露腹肌的畫面，看起來依舊是當年的男神，而吳正世則意外露鳥被打馬賽克，突破形象放膽演出。

《大明星多重宇宙》故事敘述超人氣的「千萬票房演員」朴江（權相佑 飾），十分享受豐富的單身生活，沒想到卻在聖誕節迎來180度的人生大轉變。當年以韓版《流星花園》中的「具俊表未婚妻」一角打開知名度的李珉廷，後來和李炳憲結婚後就未曾接演電影作品，該片是她暌違10年回歸大銀幕之作，飾演「朴江」的初戀，在離開對方後成為一名當紅的藝術家；而在另一個「宇宙」中則和「朴江」結婚育有一女一子，是名生活能力滿級、雙職達人的美術講師，另外，《無價之保》朴昭怡與《機智醫生生活》金雋2位童星則飾演權相佑和李珉廷的孩子，化身最棒的禮物感動人心。

導演馬大允透露，是以權相佑和吳正世2人的形象構思本作劇本，「在企劃本作時，很多人都跟我說權相佑和吳正世很適合這2個角色，他們都很適合扮演大明星和經紀人的角色，拍攝時也展現很好的默契！」吳正世則飾演從經紀人突然變成大明星的「趙允」，「經紀人和大明星這2個角色對我而言都很辛苦，但詮釋經紀人角色時可能稍微自在一點！」他也十分感謝權相佑的幫助，「託權相佑的福，我才能稍微自在一點扮演大明星。喜劇演技真的很難，我在拍攝現場一直感到很害怕且懷疑，但幸好有權相佑在，讓我不再擔心！」

權相佑飾演的「朴江」原本是個目中無人的大明星，後來意外變成朋友的經紀人，他表示：「我所飾演的大明星角色他失去了初心，而且有很多緋聞，還很隨便對待經紀人，後來他卻在一夜之間成為朋友的經紀人！我和吳正世所扮演的大明星在對戲時非常有趣，覺得自己演經紀人時真的比較自在！」權相佑還透露在拍攝時，想到了在自己還年幼時就離世的父親，「隨著年紀增長，覺得人生短暫，更能感受家人的重要性，有一幕是我和父親交談時流淚的場景，這讓我在演戲的當下第一次想到我爸。」

金雋因在《機智醫生生活》演出曹政奭的兒子「羽朱」爆紅，出席電影製作發表會時，長大的模樣令大家嚇了一跳，被問到現實生活中，比較想當權相佑還是李珉廷的兒子，金雋苦思後回：「想當權相佑爸爸的兒子，因為他在拍攝時能用單隻手臂抬起我整個人！」權相佑也不忘在現場馬上示範，更不忘大讚朴昭怡、金雋2位童星的精彩演技，「昭怡和金雋就像是童星界的IU和朴寶劍，昭怡能精準抓到該落淚的時機點；金雋的演技則是自然到令人區分不出來他是在演戲還是在玩！」《大明星多重宇宙》明年1月27日在台上映。